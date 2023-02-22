Цены рублевых корпбондов в среду могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров. Негативное влияние на настроения инвесторов также оказал подъем доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Между тем во вторник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы. Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с октября 2010 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются вслед за падением американского рынка акций днем ранее. Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, чем ожидалось ранее. В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Значение южнокорейского Kospi к 8:35 МСК упало на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,3%.

В свою очередь нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск снизились на 0,55% и составляли $82,59 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 1,2% - до $83,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 0,64% - до $75,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на 0,3% и составила $76,36.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 февраля выросла в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,194 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,236 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,06% и составил 108,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 833,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,63%), "Европлан-001Р-01" (+0,4%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,35%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,18%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 16 февраля без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

АО "Банк ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,3% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Московская биржа 7 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций компании серий БО-01 и БО-02. Объем выпусков по 250 млн рублей каждый. Срок обращения серии БО-01 - 3 года, серии БО-02 - 4 года, оба с амортизацией.

АО "Бизнес альянс" установило ориентир доходности 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,84% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 42-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.