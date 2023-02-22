.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
Российская экономика в 2022 году снизилась на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%) и прогнозов аналитиков.
 
В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов
На российском рынке возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта, в которых возят продукты питания, лекарства и другие товары, требующие низких температурных режимов. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителей и...
 
Финсектор активно теряет персональные данные
В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных - сразу в 32 раза, пишет "Коммерсантъ". По данным исследования InfoWatch, на которые ссылается газета, доля внешних атак...
 
В России хотят наладить массовое восстановление б/у запчастей
Предложение создать индустрию восстановления и использования б/у автозапчастей готовят в Госдуме, пишут "Известия", ссылающиеся на проект письма на имя председателя правительства Михаила Мишустина. В документе указано: если этого не сделать, то в...
 
22 февраля 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров. Негативное влияние на настроения инвесторов также оказал подъем доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Между тем во вторник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы. Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с октября 2010 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижаются вслед за падением американского рынка акций днем ранее. Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, чем ожидалось ранее. В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%. Значение южнокорейского Kospi к 8:35 МСК упало на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,3%.

В свою очередь нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов. Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск снизились на 0,55% и составляли $82,59 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 1,2% - до $83,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 0,64% - до $75,87 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на 0,3% и составила $76,36.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 февраля выросла в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,194 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,236 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,06% и составил 108,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 833,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,63%), "Европлан-001Р-01" (+0,4%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,35%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,18%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 16 февраля без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

АО "Банк ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,3% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Московская биржа 7 февраля зарегистрировала два выпуска облигаций компании серий БО-01 и БО-02. Объем выпусков по 250 млн рублей каждый. Срок обращения серии БО-01 - 3 года, серии БО-02 - 4 года, оба с амортизацией.

АО "Бизнес альянс" установило ориентир доходности 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 7-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,84% годовых. РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности 7-летних ОФЗ на дату расчетов и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" установила ставку 42-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2023 года 12:25
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Полюса
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "В целом мы рассматриваем опубликованные производственные показатели "Полюса" за второе полугодие 2022 года как нейтральные, в то...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 12:06
Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными под воздействием усиления продаж валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Сократившиеся экспортные поступления продолжают оказывать давление на рубль. В среду, впрочем, курс USD/RUB снизился к...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox с прогнозной стоимостью $32 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 15% от текущего уровня, по итогам опубликованной квартальной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков. "Хотя...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:41
Рынок акций РФ утром просел ниже 2200п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и внешнего негатива
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в среду снизился вслед за ухудшением внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 2200 пунктов на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:26
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив на 30% долю компаний IT-сектора, сообщается в материале телеграм-канала. Новый состав топ-10 глобальных акций: Alphabet Inc., DocuSign Inc., Okta Inc., AvalonBay Communities, BioMarin Pharmaceutical, Truist Financial, Cleveland-Cliffs,...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:59
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии и США: - Индекс цен производителей в России за январь; - Промышленное производство в России за январь; - Индекс делового...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:36
Акции Полюса привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ
Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 11491 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Полюс" в 2022 году сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, - констатируют аналитики банка. -...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:23
Возможно укрепление рубля до 74,5 руб./$1 в среду - SberCIB
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research. Котировки ОФЗ на вторичном рынке будут стабильны, если премии на аукционах Минфина РФ в среду останутся умеренными, полагают эксперты...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:12
ПСБ рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб., что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии. "Председатель правления банка Г. Греф сообщил, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года....    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2200-2225п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным изменением в пределах 0,6%, в диапазоне 2200-2225 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:48
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков. Прогнозная стоимость обыкновенных акций при этом была повышена экспертами с 240 рублей до 300 рублей, а по "префам" - с 230 рублей до 290...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:30
Рост курса пары доллар/рубль выше 75 руб./$1 пока затруднителен - ПСБ
Подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 75 руб./$1 в настоящее время выглядит затруднительным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар на торгах в среду, по нашим оценкам, сможет немного снять свою...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:21
Диапазон доходности 10-летних ОФЗ в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% - ПСБ
Диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "С учетом значительного дефицита федерального бюджета уже в начале этого года Минфин РФ в среду, скорее всего, продолжит тактику по...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:11
"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot
"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot Inc. и прогнозную стоимость на уровне $313,3 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о смешанных результатах за четвертый квартал 2022...    читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:10
Фондовые индексы США завершили вторник самым резким снижением с середины декабря
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник более чем на 2%. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.