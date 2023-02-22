"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость обыкновенных акций при этом была повышена экспертами с 240 рублей до 300 рублей, а по "префам" - с 230 рублей до 290 рублей в связи с сильной динамикой доходов в последние месяцы.

"Ожидаем, что чистая прибыль вернется к отметке 1,2 трлн рублей в 2023 году, а дивиденды возобновятся. Мы считаем вполне вероятной выплату дивидендов с рекордным коэффициентом 100% чистой прибыли за 2022 год по МСФО. В этом случае дивиденды составят 252 млрд рублей, что срежет 52 б.п. с коэффициента CET1. Прогнозируем дивиденды в размере 10,67 рубля на акцию с доходностью 6,5% по "обычке" и "префам", - отмечают аналитики.

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