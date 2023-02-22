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Главная / Мнения аналитиков / Рост курса пары доллар/рубль выше 75 руб./$1 пока затруднителен - ПСБ
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22 февраля 2023 года 09:30
Рост курса пары доллар/рубль выше 75 руб./$1 пока затруднителен - ПСБ
Подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 75 руб./$1 в настоящее время выглядит затруднительным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Доллар на торгах в среду, по нашим оценкам, сможет немного снять свою перекупленность на фоне активизации экспортеров на рынке перед налоговыми выплатами на следующей неделе. Отметим, что возможно частичное закрытие длинных позиций спекулянтами в преддверии выходных в стране", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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