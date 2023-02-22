Рост курса пары доллар/рубль выше 75 руб./$1 пока затруднителен - ПСБ

Подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 75 руб./$1 в настоящее время выглядит затруднительным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар на торгах в среду, по нашим оценкам, сможет немного снять свою перекупленность на фоне активизации экспортеров на рынке перед налоговыми выплатами на следующей неделе. Отметим, что возможно частичное закрытие длинных позиций спекулянтами в преддверии выходных в стране", - пишет эксперт в комментарии.

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