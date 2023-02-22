Диапазон доходности 10-летних ОФЗ в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% - ПСБ

Диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"С учетом значительного дефицита федерального бюджета уже в начале этого года Минфин РФ в среду, скорее всего, продолжит тактику по максимизации возможного объема размещения госдолга, предоставив премию к вторичному рынку 5-7 б.п. по доходности. На фоне этого, а также принимая во внимание предстоящие длинные выходные, на вторичном рынке ждем преобладания продавцов. Для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 10,45-10,65% годовых сохраняет актуальность", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.