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22 февраля 2023 года 09:10

Фондовые индексы США завершили вторник самым резким снижением с середины декабря

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник более чем на 2%. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров.

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказал подъем доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Между тем во вторник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Снижение показателя было зафиксировано по итогам двенадцатого месяца подряд, чего не происходило с начала ведения расчетов в 1999 году. Теперь он находится на минимуме с октября 2010 года.

"Хоть рынок акций и показал впечатляющее восстановление в этом году, он все еще пытается приспособиться к новой реальности, в которой ФРС едва ли возьмет паузу и будет по-прежнему сосредоточена на борьбе с инфляцией, а значит, инвесторам нужно готовиться к длительному периоду повышенных ставок", - отметила инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шляйф.

Котировки акций Home Depot Inc. (SPB: HD) упали на 7,1% по итогам сессии и возглавили снижение в индексе Dow Jones. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в четвертом финансовом квартале, завершившемся 29 января, увеличила выручку слабее прогнозов и дала разочаровавший инвесторов годовой прогноз.

Бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 0,6% и единственные из 30 представителей индекса Dow завершили торги в плюсе. Крупнейшая американская компания розничной торговли увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (ноябрь-январь), хотя и дала слабые прогнозы на текущий квартал и год.

Стоимость акций ведущего автомобильного ритейлера страны AutoNation (SPB: AN) упала на 8,9% после того, как аналитики J.P. Morgan ухудшили рекомендацию для них до "ниже рынка" с "нейтрального уровня".

Цена акций Constellation Energy Corp. опустилась на 4,9% на сообщении BofA Securities о снижении рекомендации для них до "нейтрального уровня" с "покупать".

Ирландская Medtronic Plc (SPB: MDT), являющаяся одним из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире, получила в третьем финквартале скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов. На этой новости акции компании, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, подорожали на 0,8%.

Бумаги General Mills Inc. (SPB: GIS) прибавили в цене 4,4%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США теперь ожидает повышения скорректированной прибыли по итогам 2023 фингода, который завершится в мае, на 7-8% по сравнению с прогнозировавшимися в декабре 4-6%. Оценка органического роста выручки улучшена до примерно 10% с 8-9%.

Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,06% и составил 33129,59, пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 2% - до 3997,34 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 2,5%, составив 11492,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за падением американского рынка акций днем ранее.

Инвесторов продолжают беспокоить перспективы сохранения высоких процентных ставок более продолжительное время, чем ожидалось ранее. В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США, который может дать дополнительные сигналы рынкам, отмечают эксперты.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшилось на 1,4%.

Лидерами снижения котировок выступают акции страховщика T&D Holdings Inc. (-5,8%), газового поставщика Tokyo Gas Co. (-4,3%), производителя кабеля и проволоки Fujikura Ltd. (-4,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителей Nissan Motor Co. (-3,5%) и Toyota Motor Corp. (-1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,9%), производителя потребительской электроники Sony (-1,9%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (-1,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. - на 6,1%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3% и 2,2% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,9%.

В то же время повышается стоимость бумаг банков HSBC и Hang Seng Bank Ltd. - соответственно на 4,8% и 2,7%, а также интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%.

HSBC днем ранее сообщил об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале в 2,6 раза благодаря подъему процентных ставок. Кроме того, он объявил о намерении выплатить специальные дивиденды после продажи канадского подразделения, которую он рассчитывает завершить в конце 2023 года.

Значение южнокорейского Kospi к 8:35 МСК опустилось на 1,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%, сталелитейной Posco - на 3,8%.

На среду назначено заседание южнокорейского ЦБ, аналитики не ждут изменения базовой ставки с нынешних 3,5% годовых.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла менее чем на 0,1%, в то время как конкурирующих с ней Rio Tinto и Fortescue Metals - снизилась соответственно на 0,5% и 1,8%.

Цена акций владельца сети пиццерий Domino''s Pizza Enterprises Ltd. рухнула на 23,8% из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности. Чистая прибыль компании в июле-декабре упала на 28%, выручка - на 4%.

Нефть продолжает дешеветь в среду после снижения по итогам предыдущих торгов.

Инвесторы оценивают прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики, пишет MarketWatch.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск снизились на $0,27 (0,33%) и составляли $82,78 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $1,02 (1,2%) - до $83,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,27 (0,35%) - до $76,09 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на $0,19 (0,3%) и составила $76,36.

Внимание рынка сосредоточено на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы в среду, отмечает агентство Bloomberg.

"Ожидания более "ястребиной" позиции Федрезерва продолжают нарастать, что оказывает сильное давление на рынок нефти", - полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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