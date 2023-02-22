Изменения рубля к доллару и юаню на старте торгов незначительные на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 22 февраля. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль демонстрирует незначительные колебания на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 75,15 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,853 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта утром в среду меняется к доллару и юаню в узком диапазоне на фоне неоднозначной ситуации. Рубль ощущает поддержку экспортеров в рамках февральского налогового периода, с одной стороны, но находится под влиянием негативной динамики мировых рынков - с другой. На старте торгов наблюдается снижение интереса большинства инвесторов к рисковым активам. Нефтяные котировки стабилизировались.

Реакция участников валютного рынка на обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию была сдержанной с учетом отсутствия негативных заявлений. Однако, политический фактор остается в центре внимания участников рынка.

Мировое сообщество оценивает заявление о том, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях-3. Глава государства внес в Госдуму соответствующий проект закона. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что он будет рассмотрен на пленарном заседании в среду.

Актуальной остается тема антироссийских санкций. Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года, а также на уровне глав МИД обсудил в начале недели десятый пакет санкций.

Заметным событием экономической повестки дня станет публикация протокола последнего заседания FOMC. Он даст возможность оценить позицию членов комитета и дальнейшие планы регулятора в отношении денежно-кредитной политики.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,99 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,29 за баррель, что на 0,09% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На биржевых площадках крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в среду преобладает негатив: китайский CSI 300 опускается на 0,56%, японский Nikkei 225 теряет 1,25%, гонконгский Hang Seng растет на 0,03%, южнокорейский Kospi на 1,17%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,23%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник самым резким снижением с середины декабря на слабых квартальных отчетностях крупных ритейлеров. Негативное влияние на настроения инвесторов также оказал подъем доходности гособлигаций почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.

Между тем во вторник стало известно, что продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов в пересчете на годовые темпы.