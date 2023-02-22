"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot Inc. и прогнозную стоимость на уровне $313,3 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о смешанных результатах за четвертый квартал 2022 финансового года, завершившегося в январе. Выручка оказалась слабее ожиданий: $35,83 млрд (+0,3%), при рыночном консенсусе в $35,97 млрд. Прибыль на акцию улучшилась до $3,30 (+2,8% г/г) при ожидаемых $3,25. Сопоставимые продажи сократились на 0,3% г/г из-за снижения количества транзакций, что было частично компенсировано ростом среднего чека из-за инфляции и роста спроса на более дорогие инновационные товары. На квартальные результаты оказало давление существенное снижение цен на пиломатериалы (давление в размере 70 б.п. на сопоставимые продажи). При этом менеджмент эмитента предоставил весьма осторожный прогноз на текущий год", - указывает эксперт Анна Буйлакова.

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