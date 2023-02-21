Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 21 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов, подорожав до 61,43% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 10,42% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 57 базисных пунктов, до 65,2% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 20 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 29 базисных пунктов, подешевев до 42,6% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 43,66% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 34,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 4 базисных пункта - до 43,5% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,37% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 22,41% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 48 базисных пунктов - до 85,01% от номинала (его доходность выросла на 135 базисных пунктов - до 35,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов во вторник умеренное снижение на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС.

Доходности гособлигаций США 21 февраля поднялись почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные, публикующиеся в последнее время в США, побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.