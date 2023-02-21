21 февраля 2023 года 19:20
Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 21 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 5 базисных пунктов, подорожав до 61,43% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 10,42% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 57 базисных пунктов, до 65,2% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 20 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 29 базисных пунктов, подешевев до 42,6% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,7% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 43,66% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 34,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 4 базисных пункта - до 43,5% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,37% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 41,33% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 22,41% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 48 базисных пунктов - до 85,01% от номинала (его доходность выросла на 135 базисных пунктов - до 35,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,94% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов во вторник умеренное снижение на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС.
Доходности гособлигаций США 21 февраля поднялись почти до годовых максимумов на фоне ожиданий, что сильные экономические данные, публикующиеся в последнее время в США, побудят Федеральную резервную систему поддерживать более высокие процентные ставки на протяжении более длительного времени.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
22 февраля 2023 года 12:25
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.
"В целом мы рассматриваем опубликованные производственные показатели "Полюса" за второе полугодие 2022 года как нейтральные, в то... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 12:06
Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными под воздействием усиления продаж валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Сократившиеся экспортные поступления продолжают оказывать давление на рубль. В среду, впрочем, курс USD/RUB снизился к... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Roblox с прогнозной стоимостью $32 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал падения 15% от текущего уровня, по итогам опубликованной квартальной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков.
"Хотя... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:41
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ утром в среду снизился вслед за ухудшением внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине, 24 февраля. Индекс Мосбиржи в снижении протестировал рубеж 2200 пунктов на фоне укрепления рубля. читать дальше
.
22 февраля 2023 года 11:26
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив на 30% долю компаний IT-сектора, сообщается в материале телеграм-канала.
Новый состав топ-10 глобальных акций: Alphabet Inc., DocuSign Inc., Okta Inc., AvalonBay Communities,
BioMarin Pharmaceutical, Truist Financial, Cleveland-Cliffs,... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:59
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии и США:
- Индекс цен производителей в России за январь;
- Промышленное производство в России за январь;
- Индекс делового... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:36
Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 11491 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 28% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Полюс" в 2022 году сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, - констатируют аналитики банка. -... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:23
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 74,5 руб./$1 на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.
Котировки ОФЗ на вторичном рынке будут стабильны, если премии на аукционах Минфина РФ в среду останутся умеренными, полагают эксперты... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:12
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 222 руб., что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии.
"Председатель правления банка Г. Греф сообщил, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года.... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду умеренным изменением в пределах 0,6%, в диапазоне 2200-2225 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков.
Прогнозная стоимость обыкновенных акций при этом была повышена экспертами с 240 рублей до 300 рублей, а по "префам" - с 230 рублей до 290... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:45
Москва. 22 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:30
Подъем курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 75 руб./$1 в настоящее время выглядит затруднительным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.
"Доллар на торгах в среду, по нашим оценкам, сможет немного снять свою... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:21
Диапазон доходности 10-летних ОФЗ на торгах в среду составит, скорее всего, 10,45-10,65% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"С учетом значительного дефицита федерального бюджета уже в начале этого года Минфин РФ в среду, скорее всего, продолжит тактику по... читать дальше
.
22 февраля 2023 года 09:11
"Финам " подтверждает рейтинг "держать" для акций Home Depot Inc. и прогнозную стоимость на уровне $313,3 за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot отчитался о смешанных результатах за четвертый квартал 2022... читать дальше
.