"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Deere & Co. до $485

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Deere & Co. с $475 до $485 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бизнес международной производственной компании Deere зависит от трендов в торговой политике, курсовых разниц и цен на сырье. Однако менеджмент успешно контролирует факторы, которыми можно управлять, например, цены и расходы. По итогам прошедшего квартала котировки DE опередили рынок (+7% против +3% у S&P 500)", - пишут эксперты.

Компания демонстрирует уверенную динамику показателей: Deere отчиталась о росте прибыли на акцию (EPS) за финансовый 1К23 на 124% г/г до $6,55 против консенсуса $5,56, отмечается в обзоре. За полный год прибыль компании составила $23,28/акц.

"Deere увеличила дивиденды на 6%, что стало уже вторым повышением за последние 12 месяцев и говорит об оптимизме компании в отношении краткосрочных перспектив. У Deere привлекательная оценка. Мы повышаем целевую цену по акциям компании с $475 до $485, что предполагает мультипликатор P/E на уровне 14x - примерно соответствует среднему значению исторического диапазона", - указывают стратеги "БКС МИ".

Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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