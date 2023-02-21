"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций Tenable

Аналитики "БКС Мир инвестиций" понизили рекомендацию для акций Tenable Holdings с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $47 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мультипликатор EV/S Tenable составляет 6.0х, на уровне аналогов с сопоставимыми финансовыми показателями. Сужение дисконта Tenable к аналогам снижает привлекательность акций. Tenable сохраняет технологические преимущества в сфере поиска уязвимостей, что поддержит рост рыночной доли компании с 12% до 18% к 2027 году. Это предполагает рост выручки в среднем на 17% в год. Мы ожидаем рост рентабельности свободного денежного потока (FCF) до 25% (цель менеджмента 30%+) с текущих 18% в долгосрочном периоде на фоне сокращения операционных расходов", - пишут эксперты.

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