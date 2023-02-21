Потенциал роста котировок акций Полюса составляет 16% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций "Полюса"составляет 16% на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Объемы производства золота у "Полюса" во II полугодии 2022 года выросли на 1% г/г после рекордного падения на 15% в первом полугодии, - отмечается в комментарии. - Реализация тоже стала лучше (-5% г/г против -19% ранее), но объемы продаж все еще отставали от объемов производства. Все из-за накопления золота в концентрате в IV кв. 2022 года. Его планируют реализовать в начале 2023 года".

По мнению экспертов, компания может вернуть дивиденды. Для этого нужно, чтобы объемы производства и продаж продолжили восстанавливаться (компания планирует нарастить производство на 10-14% г/г в 2023-м), а цена реализации золота была вблизи рыночных значений.

"Цены на драгметалл зависят от направления политики ФРС США. Сейчас рынок ждет, что ФРС завершит цикл повышения ставки в I полугодии 2023 года, а к концу года перейдет к ее снижению. Смягчение политики ФРС должно поддержать цены на золото и может позитивно повлиять на решение компании вернуть выплаты акционерам. Позитивно смотрим на акции "Полюса". Таргет на 12 месяцев - 10500 руб./акцию. Потенциал роста +16%", - пишут аналитики.

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