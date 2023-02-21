Покупка акций Cummins - ставка на рост строительного сектора - "Финам"

Покупка акций Cummins Inc. - ставка на рост строительного сектора США, отмечается в аналитическом материале "Финама".

Аналитики подтверждают рейтинг акций компании на уровне "покупать" с целевой ценой $314 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% к концу 2023 года.

"Помимо ожидаемого увеличения спроса на строительную технику за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, драйвером роста для акций Cummins станет укрепление лидирующих позиций в сегменте разработок и производства возобновляемого водорода, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Немаловажным фактором для роста финансовых метрик Cummins будет также расширение бизнеса в сфере электромобильной промышленности, в том числе, благодаря состоявшейся в августе 2022 года покупке Meritor, лидера в области осевых и тормозных технологий. По итогам 2022 года прирост выручки, полученной Cummins за счет Meritor, составил $1,9 млрд".

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии.

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