Рубль днем стабилен к бивалютной корзине, быстро отыграл позитив от президентского послания ФС РФ

Москва. 21 февраля. Доллар США слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на Московской бирже во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине, довольно быстро отыграл имевшиеся в послании президента РФ к Федеральному собранию позитивные моменты.

Курс доллара США составил 74,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,53 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,6 копейки - до 76,85 рубля. Курс китайского юаня опустился на 7 копеек - до 10,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные движения в паре с долларом и евро, так как участники рынка в целом довольно нейтрально отреагировали на обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе выступления главы государства рубль отскочил от минимальных значений в обеих парах, достигнутых в первой половине вторника, на отсутствии в его речи сильных угроз эскалации военного конфликта на территории Украины.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что Россия последовательно, шаг за шагом, будет решать задачи, поставленные в рамках специальной военной операции. Ответственность за разжигание украинского конфликта лежит на западных элитах и сегодняшнем руководстве Украины, Запад использует Украину как таран против России и как полигон, заявил Путин.

По словам главы РФ, инфляция в РФ во II квартале приблизится к целевому уровню в 4%, рынок труда стал более комфортным, безработица в России достигла исторического минимума и составила 3,7%, экономика России преодолела возникшие риски, реагировать приходилось "с колес".

Экономика РФ демонстрировала рост (поквартальный, очищенный от сезонного фактора - ИФ) начиная с III квартала 2022 года, фактически она выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой, заявил Путин, напомнив, что спад ВВП РФ в 2022 году составил всего 2,1%, что оказалось намного меньше всех прогнозов.

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Мы занимаемся его утверждением. Он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля - в любом случае", - заявил глава дипломатии ЕС на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что "препятствия, которые остаются, будут устранены, таково обязательство всех министров".

В настоящее время под санкциями ЕС против России находятся 1 тыс. 386 физических лиц и 171 организация.

Участники глобального рынка ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5-4,75% годовых.

Эксперты ожидают, что протокол может подтвердить намерение Федрезерва продолжать повышение ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

Котировки нефти марки Brent прекратили снижение в ходе торгов во вторник, а цены на WTI, торги которой в понедельник не проводились, перешли к активному росту.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,36% - до $83,77 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,34% - до $77,36 за баррель. Срок действия мартовских фьючерсов истекает с завершением сессии во вторник. Более активный апрельский контракт подорожал на 0,88% - до $77,22 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания восстановления спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией.

В то же время рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, отмечает Bloomberg.

Важным событием этой недели для рынка нефти является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 б.п.

Российские власти пока обсуждают возможность введения запрета компаниям продавать нефтепродукты с условием price cap (потолка цен), аналогично введенному запрету по нефти. Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах после послания президента Федеральному собранию, "что касается запрета на поставки (нефтепродуктов по price cap - ИФ), этот вопрос сейчас изучается министерствами и компаниями".

Добыча нефти в России в феврале остается стабильной, при этом объемы нефтепереработки снижаются на несколько процентов, кроме того сообщил журналистам Новак. "Сейчас рано говорить (о добыче нефти в феврале - ИФ), еще середина месяца, но в целом сейчас функционирует нефтегазовый комплекс в штатном режиме, добыча нефти осуществляется на уровне предыдущих месяцев. У нас в январе, в декабре - примерно один уровень", - сказал Новак.

По его словам, Россия приняла решение о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки только на март, далее будет решать в зависимости от ситуации на рынке. "Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация на рынке, от этого будут приниматься решения. Сейчас пока решение принято на март", - сказал вице-премьер РФ.

По словам Новака, распределение снижения на 500 тыс. б/с будет пропорциональным между компаниями "в зависимости от добычи, от планов добычи - несколько факторов". В беседе с "Интерфаксом" он сказал ранее, что снижение добычи будет отсчитываться, вероятно, от уровня января 2023 года.

"В ближайшие дни риск дальнейшего снижения курса рубля сохраняется - основным драйвером здесь выступает снижение экспортного потока. В то же время волатильность рубля будет частично сглаживаться бюджетным правилом и предстоящим благоприятным налоговым периодом в конце месяца (но эффект от него ожидается в основном на следующей неделе). На этой неделе рубль, вероятно, будет торговаться в районе 74-75 за доллар", - отмечает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

"Мы полагаем, что в феврале продажи валюты экспортерами всё же удержат значения валютных пар вблизи текущих уровней, а то и могут укрепить рубль. Ослабление в первой половине февраля в большей степени связано с психологией пессимизма ожиданий новых санкций. Плюс указ президента освободил некоторых экспортеров от обязательной продажи валюты. Тем не менее, нефть все еще стоит дорого, а в III декаде февраля поддержку рублю оказывают экспортеры. Поэтому попытки рубля укрепиться будут продолжаться", - полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 21 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3,73 трлн рублей (при лимите 3,73 трлн рублей и спросе 3 трлн 756,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 февраля, банки разместили 4,55 трлн рублей (при лимите 4,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 927,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов поднялись во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 б.п. - до 7,58% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 остались на отметках понедельника - 7,84%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.