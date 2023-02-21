Акции Bank of New York привлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции Bank of New York Mellon привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на следующие факторы роста акций эмитента:

- Более высокие ставки Федрезерва поддержат маржинальность кредитного бизнеса.

- Рост стоимости финансовых активов позитивен для бизнеса, ориентированного на оказание услуг участникам финансовых рынков.

- SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржа США) предложила, чтобы активы клиентов криптобирж хранились у квалифицированных кастодианов. BK сможет привлечь к себе существенную долю клиентов.

"Bank of New York Mellon имеет 18% фондирования в беспроцентные депозиты, что позволяет зарабатывать больше денег при подъёме процентных ставок. К тому же, если криптобиржи будут обязаны использовать внешних кастодианов, активы банка могут вырасти", - пишут аналитики.

Bank of New York Mellon - крупнейший в мире кастодиан, имеющий под управлением $2,4 трлн активов. Является 11-ым крупнейшим банком США по количеству активов. Банк предоставляет как классические услуги кредитования, так и операции с криптоактивами.

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