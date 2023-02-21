Обстановка в промышленном секторе РФ улучшилась - "Финам"

Обстановка в промышленном секторе РФ улучшилась - драйвером роста объемов производства стало значительное повышение спроса на внутреннем рынке, считают аналитики "Финама".

"Индекс деловой активности PMI в промышленности России в январе немного опустился с декабрьских значений, однако данные последних месяцев свидетельствуют об улучшении состояния российского производственного сектора, - говорится в материале. - Драйвером роста объемов производства стало значительное повышение спроса на внутреннем рынке, что поспособствовало резкому увеличению числа новых заказов и привело к самому быстрому месячному росту числа рабочих мест за более чем 21 год. Высокая занятость, в свою очередь, позволила производителям иметь достаточные мощности для обработки поступающих заказов и уменьшить количество незавершенных работ. В то же время число экспортных заказов падало двенадцать месяцев подряд и оказало негативное влияние на общий объем продаж промышленных компаний".

При этом, на взгляд экспертов, сохраняются проблемы, связанные с логистикой и дефицитом материалов ввиду продолжающегося конфликта вокруг Украины, действия западных санкций и массового ухода зарубежных компаний из России.

По оценкам стратегов "Финама", сохраняющаяся геополитическая напряженность, сжатие экспортных заказов и уход иностранных инвесторов в среднесрочной перспективе останутся основными факторами, сдерживающими рост российской промышленности. Однако сильный внутренний спрос и увеличение притока новых заказов способствуют росту уверенности в производственном секторе России, что сможет оказать поддержку в поиске новых рынков сбыта отечественной продукции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.