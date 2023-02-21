Вероятно возобновление укрепления рубля в ближайшие недели - Инвестбанк Синара

Вероятно возобновление укрепления рубля в ближайшие недели, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара".

"Под влиянием целого ряда факторов курс рубля по отношению к доллару США снизился с начала года примерно на 5%. Отметим прежде всего рост денежных переводов населения в зарубежные страны, высокую активность физлиц на валютном рынке и погашение внешнего долга. При этом экспортеры предлагали не так много валюты, что и вызвало чрезмерную реакцию рубля на вышеупомянутые факторы на стороне спроса. Мы рассматриваем текущий дисбаланс на валютном рынке как временное явление и в ближайшие недели ожидаем укрепления рубля", - пишут эксперты Сергей Коныгин и Кирилл Таченников.

Аналитики обращают внимание на статистику ЦБ РФ, согласно которой в январе крупнейшие экспортеры сократили объем нетто-продаж валюты до $10 млрд (в декабре - $15,7 млрд). Их низкая активность ослабляет "эффект налоговой недели", когда обычно рубль укрепляется. Февральские данные, тем не менее, внушают экспертам оптимизм как с точки зрения физических объемов экспорта, так и цен на нефть.

"Еще важнее, что во вторую неделю февраля, то есть уже после вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты и ценовых ограничений на них же, производство увеличилось на 0,4%, - подчеркивается в комментарии. - В период с середины января по середину февраля нефть Urals подорожала до $50,5/барр., что на 8% выше, чем в период с середины декабря до середины января. Значит, суммы экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты в марте вырастут, как и продажи валюты экспортерами".

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