"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Полюса

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют позитивную оценку бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью 10500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале.

"Российский золотодобытчик опубликовал производственные результаты за 2022 год. Компания смогла выйти на привычные объемы производства и реализации золота после слабого первого полугодия 2022 года. Заявленные объемы производства на 2023 год также находятся на высоком уровне. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Полюса" на фоне восстановления объемов производства и реализации, а также возможного смягчения монетарной политики ФРС США в конце второго полугодия 2023 года. Оно может оказать позитивный эффект на стоимость золота и, соответственно, на доходы золотодобытчика. Целевая цена по акциям эмитента - 10500 рублей за штуку, потенциал роста составляет 18%", - пишет эксперт Александр Алексеевский.

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