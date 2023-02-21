Рубль в целом обладает высокими шансами на укрепление в конце февраля - "Алор Брокер"

Рубль обладает очень высокими шансами на мощное укрепление в последние дни февраля в случае отсутствия резко негативных событий до конца текущей недели, при этом во вторник-среду спрос на валюту может быть повышенным из-за хеджирования рублевых позиций перед длительными выходными в РФ, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

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