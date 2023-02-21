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Экономика РФ преодолела возникавшие риски, фактически выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой - Путин
21 февраля 2023 года 12:05
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 57 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Компания De Beers повысила цены на камни весом 0,03 карата на 10% (цены на мелкие камни были повышены в ходе торговой сессии на этой неделе, причем в некоторых сегментах рост оказался более значительным; февральские продажи De Beers проходят с понедельника по пятницу в Габороне, Ботсвана). Мы не исключаем подобного же шага со стороны "АЛРОСА", что должно отчасти поддержать финансовые показатели компании после недавнего падения цен на крупные алмазы. Однако львиная доля EBITDA эмитента приходится на крупные камни, которые остаются под давлением в условиях глобальной экономической неопределенности", - отмечают эксперты. "Текущий рост цен на мелкие алмазы может указывать на некоторый дефицит в этом сегменте на фоне ограничений в отношении "АЛРОСА", которая в основном специализируется на этом виде продукции (по объемам добычи). Ранее De Beers повысила цены на алмазы весом менее 0,75 карата на 10%, но снизила стоимость драгоценных камней весом 2 карата и выше на ту же величину. Если исходить из того, что "АЛРОСА" поступила аналогично, то такие корректировки оказали небольшое давление на EBITDA, поскольку больше половины показателя приходится на крупные камни. В целом мы все еще придерживаемся осторожного взгляда на сектор на фоне экономической неопределенности в мире", - пишут аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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