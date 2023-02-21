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21 февраля 2023 года 11:40

Рынок акций РФ поднялся до 2200п по индексу МосБиржи перед посланием Путина Федеральному собранию

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник поднялся к 2200 пунктам по индексу МосБиржи перед выступлением президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию (начнется в 12:00 МСК), внешние рынки подают смешанные сигналы.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2197,15 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2200,68 пункта), индекс РТС - 922,8 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 74,99 рубля (+0,49 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

"Полюс" по итогам 2022 года сократил общее производство золота на 6%, до 2,541 млн унций, сообщила компания. Прогноз производства составлял изначально 2,8 млн унций. При этом весь спад пришелся на I полугодие, во II полугодии компания увеличила производство на 1% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, до 1,474 млн унций. По оценке "Полюса", в 2023 году производство золота составит 2,8-2,9 млн унций.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник умеренно негативный. Китайские акции оказались под давлением из-за опасений дальнейшей конфронтации КНР с США. Нефть дешевеет на опасениях более высоких ставок и укрепления доллара, также дешевеют металлы.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", политический фактор остается ключевым для российского рынка. Во вторник локальные инвесторы будут следить за посланием президента РФ. Ожидается, что лидер страны прокомментирует сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию и, возможно, даст какие-то новые вводные по политическому курсу.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), во вторник спрос на акции сырьевых секторов может сохраниться, а индекс МосБиржи может вернуться в зону 2180-2215 пунктов, район между 50-дневной и 200-дневной средними. "Мы по-прежнему осторожно смотрим на ближайшие перспективы рынка из-за близости "длинных" выходных и сохраняющихся новостных рисков. В центре внимания инвесторов сегодня - выступление президента РФ Путина", - отмечают эксперты банка.

Как считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ситуация на рынке акций может измениться в любой момент из-за важных политических событий, которые произойдут во вторник и среду.

Во вторник послание президента РФ Федеральному собранию, возможно, определит дальнейший политический курс страны и ход СВО. В среду может быть прояснен вопрос о "добровольном взносе" бизнеса в бюджет. Пока под угрозой находятся металлурги, включая золотодобытчиков, а также производители удобрений, полагает эксперт.

При позитивных настроениях наиболее интересно смотрятся акции "Роснефти", Сбербанка и "Мосбиржи". Для открытия "коротких" позиций можно обратить внимание на ВТБ, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Норникель", полагает Антонов.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,8%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5% к уровню пятницы).

Поддержку китайскому рынку продолжают оказывать ожидания существенного роста деловой активности вслед за снятием карантинных ограничений в стране. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что фондовый рынок КНР может подскочить на четверть с текущего уровня до конца этого года. Индекс MSCI China может завершить 2023 год на отметке 85 пунктов, что предусматривает рост примерно на 24%, считают в Goldman Sachs.

Трейдеры оценивают региональные новости и ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Эксперты ожидают, что протокол подтвердит намерение Федрезерва продолжать подъем ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $83,47 за баррель (-0,7% и +1,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $76,38 за баррель (+0,1% к уровню пятницы).

Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с завершением сессии во вторник.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,54 млрд рублей (из них 2,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 946,46 млн рублей на бумаги "Полюса" и 874,7 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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