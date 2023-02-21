Вероятны попытки укрепления рубля в третьей декаде февраля - "Открытие Инвестиции"

Вероятны попытки укрепления рубля в третьей декаде февраля на фоне поддержки экспортеров, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Мы полагаем, что в феврале продажи валюты экспортерами все же удержат значения валютных пар вблизи текущих уровней, а то и могут укрепить рубль. Ослабление в первой половине февраля в большей степени связано с психологией пессимизма ожиданий новых санкций. Плюс указ президента РФ освободил некоторых экспортеров от обязательной продажи валюты. При этом нефть все еще стоит дорого", - отмечает Кочетков в комментарии.

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