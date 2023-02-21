Котировки нефти могут продолжить торги в диапазоне $80-85/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут продолжить торги в диапазоне $80-85 за баррель в ближайшее время на фоне сохранения противоположно направленных факторов, полагают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть в понедельник подросли на фоне возросшего оптимизма в отношении спроса на нефть в Китае. Дополнительным драйвером могла стать перепроданность, сформировавшаяся в ходе пятничных распродаж. В то же время неопределенность, связанная с ростом процентных ставок в мире, продолжает оказывать сдерживающее влияние. Динамика котировок нефти марки Brent не выглядит устойчивой. Снижение во вторник утром, обнуляющее предыдущий рост, явное тому подтверждение. Котировки фьючерсов могут продолжать торговаться в коридоре $80-85 за баррель на фоне сохранения противоположно направленных факторов: угрозы рецессии с одной стороны и постпандемийного восстановления в Китай вместе с сокращением российской добычи с другой", - указывают аналитики в обзоре.

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