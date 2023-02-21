Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ на торгах во вторник - SberCIB

Вероятно продолжение роста доходностей рублевых гособлигаций на торгах во вторник, такая динамика характерна для дня, когда Минфин объявляет условия аукционов по размещению ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"В центре внимания в течение дня будет послание президента РФ Федеральному собранию. Если его риторика останется прежней, то рубль может восстановиться до 74 руб./$1, поскольку на текущих уровнях российская валюта выглядит перепроданной", - указывают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков SberCIB, могут снизиться до $83 за баррель в течение торговой сессии во вторник в преддверии публикации в среду протокола последнего заседания ФРС США, на котором было принято решение поднять ставку на 0,25 п.п.

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