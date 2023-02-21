Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в США и Европе:

- Индексы PMI в США, еврозоне и Германии за февраль;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за февраль;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за январь.

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