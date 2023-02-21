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Экономика РФ преодолела возникавшие риски, фактически выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой - Путин
21 февраля 2023 года 10:14
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в США и Европе: - Индексы PMI в США, еврозоне и Германии за февраль; - Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за февраль; - Продажи на вторичном рынке жилья в США за январь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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21 февраля 2023 года 17:06
Потенциал роста котировок акций "Полюса"составляет 16% на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Объемы производства золота у "Полюса" во II полугодии 2022 года выросли на 1% г/г после рекордного падения на 15% в первом полугодии, - отмечается в комментарии. - Реализация тоже... читать дальше
.21 февраля 2023 года 16:32
ставка на рост строительного сектора США, отмечается в аналитическом материале "Финама". Аналитики подтверждают рейтинг акций компании на уровне "покупать" с целевой ценой $314 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% к концу 2023 года. "Помимо ожидаемого увеличения спроса на строительную... читать дальше
.21 февраля 2023 года 16:08
S&P 500, скорее всего, сохранит "боковую" динамику на текущей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 перешел к коррекции. Об этом сигнализирует MACD, значение которого указывает на слабость позиций "быков". В то же время на графике вырисовывается паттерн... читать дальше
.21 февраля 2023 года 16:05
Москва. 21 февраля. Доллар США слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на Московской бирже во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине, довольно быстро отыграл имевшиеся в послании президента РФ к Федеральному собранию позитивные моменты. читать дальше
.21 февраля 2023 года 15:42
Акции Bank of New York Mellon привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты указывают на следующие факторы роста акций эмитента: - Более высокие ставки Федрезерва поддержат маржинальность кредитного бизнеса. - Рост стоимости... читать дальше
.21 февраля 2023 года 15:17
драйвером роста объемов производства стало значительное повышение спроса на внутреннем рынке, считают аналитики "Финама". "Индекс деловой активности PMI в промышленности России в январе немного опустился с декабрьских значений, однако данные последних месяцев свидетельствуют об улучшении состояния... читать дальше
.21 февраля 2023 года 14:50
Вероятно возобновление укрепления рубля в ближайшие недели, говорится в аналитическом материале "Инвестиционного банка Синара". "Под влиянием целого ряда факторов курс рубля по отношению к доллару США снизился с начала года примерно на 5%. Отметим прежде всего рост денежных переводов населения в... читать дальше
.21 февраля 2023 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $347 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $307, говорится в комментарии инвестиционной компании. Home Depot опубликует квартальный отчет 21... читать дальше
.21 февраля 2023 года 14:00
Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют позитивную оценку бумаг ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью 10500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале. "Российский золотодобытчик опубликовал производственные результаты за 2022 год. Компания... читать дальше
.21 февраля 2023 года 13:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций DoorDash Inc. с прогнозной стоимостью $64 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Американская компания DoorDash представила позитивную... читать дальше
.21 февраля 2023 года 12:56
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Полюс" в связи с ожиданием роста продаж золота эмитентом в 2023 году. "Полюс" во вторник опубликовал производственные результаты за второе полугодие 2022 года. Считаем их умеренно негативными, но не... читать дальше
.21 февраля 2023 года 12:29
бль обладает очень высокими шансами на мощное укрепление в последние дни февраля в случае отсутствия резко негативных событий до конца текущей недели, при этом во вторник-среду спрос на валюту может быть повышенным из-за хеджирования рублевых позиций перед длительными выходными в РФ, говорится в... читать дальше
.21 февраля 2023 года 12:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 57 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Компания De Beers повысила цены на камни весом 0,03 карата на 10% (цены на мелкие камни были повышены в ходе торговой... читать дальше
.21 февраля 2023 года 11:42
Вероятны попытки укрепления рубля в третьей декаде февраля на фоне поддержки экспортеров, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Мы полагаем, что в феврале продажи валюты экспортерами все же удержат значения... читать дальше
.21 февраля 2023 года 11:40
Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник поднялся к 2200 пунктам по индексу МосБиржи перед выступлением президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию (начнется в 12:00 МСК), внешние рынки подают смешанные сигналы. читать дальше
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