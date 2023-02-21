Индекс Мосбиржи начнет торги вторника снижением на 0,1-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник со снижения в пределах 0,1-0,6%, в районе 2170-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное ухудшение внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым понижением, позднее вероятен сценарий его перехода в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2190, 2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

"Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине торговой сессии способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели публиковаться во вторник не будут, - отмечает Манжос. - Объективным фактором риска для отечественных фондовых индексов во вторник и среду выступает ожидаемое объявление очередного пакета санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза".

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