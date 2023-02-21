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21 февраля 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; при этом большое влияние на рынок может оказать выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, намеченное на 21 февраля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Накануне торги на американских фондовых биржах не проводились в связи с праздничным днем в США (День президентов).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,25%. Гонконгский индекс Hang Seng в ходе торгов во вторник снижается на 1,4%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi вырос на 0,14% на торгах во вторник, а австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,21%.

Трейдеры оценивают региональные новости и ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января - 1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов. Эксперты ожидают, что протокол подтвердит намерение Федрезерва продолжать подъем ставки дольше, чем планировалось прежде.

Котировки нефти Brent заметно снижаются во вторник после подъема накануне; WTI, торги которой в понедельник не проводились, лишь слегка теряют в цене. Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже CE Futures к 9:20 мск во вторник составила $83,05 баррель, что на 1,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 1,3%, до $84,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,1%, до $76,47 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США. Мартовские контракты, срок действия которых истекает с завершением сессии во вторник, теряет 0,08%, опустившись до $76,28 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 февраля упала в 4,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,226 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,629 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,06% и составил 108,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 февраля) прибавил 0,01%, поднявшись до 832,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,32%), "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,3%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,25%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,18%), "РЖД-001Р-21R" (+0,15%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом 53 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Компания 27 февраля начнет размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. ЦБ зарегистрировал эмиссию в сентябре 2022 года. Осенью 2022 года инвестгруппа разместила выпуск коммерческих облигаций аналогичного объема - на 53 млрд рублей, других выпусков в обращении у компании нет.

ООО "Глоракс" с 11:00 2 марта до 16:00 МСК 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,31% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. Премаркетинг данного выпуска компания проводила в декабре прошлого года, однако тогда перенесла размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 11-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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