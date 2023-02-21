"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers с прогнозной ценой $87,3

"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers Squibb с прогнозной стоимостью на уровне $87,3 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции американской биофармацевтической компании Bristol Myers показывают динамику лучше рыночной - находятся в плюсе на 5,5% за последний год на падающем рынке. Препараты эмитента являются стандартом лечения различных видов рака, а также артрита и анемии во многих странах. Экспериментальная линейка компании насчитывает десятки исследовательских программ, в том числе почти 30 на заключительной стадии испытаний. На текущих уровнях ее акции выглядят существенно недооцененными рынком", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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