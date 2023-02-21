Вероятно сохранение преобладания продавцов на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение преобладания продавцов на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии во вторник с учетом складывающейся конъюнктуры, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Умеренное снижение котировок продолжилось на рынке ОФЗ в понедельник. Индекс цен гособлигаций RGBI потерял 0,08%. Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет выросла в среднем на 6 б.п., более длинных бумаг - на 3 б.п. Помимо опасений повышения ключевой ставки ЦБР давление на рынок на этой неделе оказывают геополитические риски и ожидания введения новых санкций со стороны США, ЕС, G7, - отмечает эксперт в комментарии. - Во вторник из важных событий для рынка рублевых облигаций отметим возможное объявление Минфином РФ параметров аукционов по размещению ОФЗ в среду. Также на настроение инвесторов может повлиять содержание послания президента РФ Федеральному собранию. Из значимых внешних факторов выделим публикацию данных по деловой активности (PMI) в США и ЕС. С учетом складывающейся конъюнктуры преобладание продавцов на рынке ОФЗ во вторник, скорее всего, сохранится. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 10,45-10,65% годовых".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.