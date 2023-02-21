Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне

Фондовые рынки стран АТР не показывают единой динамики во вторник. Brent подешевела до $83,08 за баррель на торгах во вторник, WTI стабильна.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают региональные новости и ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 31 января-1 февраля, по итогам которого американский ЦБ принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Эксперты ожидают, что протокол подтвердит намерение Федрезерва продолжать подъем ставки дольше, чем планировалось прежде, отмечает Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,14% в ходе торгов.

Промышленный PMI Японии, рассчитываемый Jibun Bank, снизился в феврале до минимальных с августа 2020 года 47,4 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее, показали опубликованные во вторник данные. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промсекторе. Индикатор остается ниже этой отметки четвертый месяц подряд.

PMI сферы услуг в Японии увеличился в феврале до 53,6 пункта с 52,3 пункта в январе, сводный индикатор остался на уровне 50,7 пункта.

Акции Mitsubishi UFJ теряют в цене 1,5% в ходе торгов, SoftBank Group - 0,3%, Fast Retailing - 1,4%. В то же время бумаги судоходной компании Nippon Yusen подорожали на 1%, Mitsubishi Corp. - на 1,6%, Daikin Industries - на 0,9%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 1,4% в ходе торгов во вторник, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%.

В Гонконге дешевеют акции JD.Com Inc. (SPB: JD) (-8%), Meituan (SPB: 3690) (-3,6%), Wuxi Biologics (-3,5%), Lenovo Group (-1,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-3%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,5%).

Поддержку китайскому рынку продолжают оказывать ожидания существенного роста деловой активности вслед за снятием карантинных ограничений в стране.

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что фондовый рынок КНР может подскочить на четверть с текущего уровня до конца этого года.

Индекс MSCI China может завершить 2023 год на отметке 85 пунктов, что предусматривает рост примерно на 24%, считают в Goldman Sachs.

Акции China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) прибавляют в цене 1,1%, 360 Security Technology - 8,5%, Zijin Mining Group - 3%, Great Wall Motor Co. - 4,2%.

В то же время дешевеют бумаги Air China (-1,4%), Shanghai International Airport (-2,4%), Kweichow Moutai (-0,95%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,14% на торгах во вторник, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,21%.

Цена нефти Brent снижается во вторник после подъема накануне, WTI, торги которой в понедельник не проводились, стабильна.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны - рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже CE Futures к 8:10 мск во вторник составляет $83,08 баррель, что на $0,99 (1,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%), до $84,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,03 (0,04%), до $76,58 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США (День президентов).

Мартовские контракты, срок действия которых истекает с завершением сессии во вторник, стабильны на уровне $76,34 за баррель.

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

"Любые "ястребиные" сигналы в протоколе заседания ФРС станут катализатором снижения цен на нефть", - отмечает аналитик IG Asia Pte Ltd. Йеп Джун Ронг. Рынок, по его словам, делает попытки пойти вверх на фоне улучшения перспектив предложения, что связано с восстановлением экономики КНР.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает Bloomberg.