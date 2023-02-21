Рубль на старте торгов почти не меняется к доллару и юаню на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков

Москва. 21 февраля. Доллар США и юань незначительно меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль почти стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,55 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 50,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 10,863 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует едва заметные смешанные колебания к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов. Участники рынка ждут заметных сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие. Во вторник президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

18-е по счету послание главы государства будет оглашено в преддверии годовщины специальной военной операции России на Украине. И хотя его конкретная тематика пока не известна, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сделает акцент "на текущей ситуации", в том числе в экономике и социальной сфере, много внимания уделит специальной военной операции.

Рынок также находится под влиянием новостного потока о введении новых антироссийских санкций США, ЕС и G7 в годовщину российской спецоперации на Украине.

Администрация США намерена принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщило на днях агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, Совет ЕС утвердил продление санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года, сообщил официальный журнал Евросоюза. "Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", - говорится в сообщении журнала. В нем подчеркивается, что "Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке (...) Украины", и отмечается, что решение о продлении санкций вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС.

Накануне Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Нет четких сигналов и со стороны фундаментальных факторов. Нефтяные котировки меняются без единой динамики, на глобальных рынках в основном наблюдается вялый интерес в отношении рисковых активов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,16 за баррель, что на 1,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,66 за баррель, что на 0,14% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов во вторник меняются без единой динамики: китайский CSI 300 опускается всего на 0,02%, японский Nikkei 225 также почти стабилен (снижение на 0,08%), гонконгский Hang Seng теряет 1,05%, южнокорейский Kospi растет на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,41%.

Биржи США в понедельник не работали в связи с праздником (День президентов).