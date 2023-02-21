Валютное ралли может быть близко к завершению - БКС Экспресс

Валютное ралли может быть близко к завершению, возможно укрепление рубля в парах USD/RUB, CNY/RUB и EUR/RUB в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Пока сохраняется слабость рубля на валютном рынке. Попытка укрепления не получила поддержки, в результате чего ключевые иностранные валюты по итогам торгов понедельника вновь выросли. Сильнее других по отношению к рублю выглядит китайский юань, прибавивший 1% и полностью отыгравший потери предыдущего дня. Между тем валютное ралли может быть близко к завершению. Спокойное прохождение ближайших сессий может способствовать укреплению рубля и коррекции в парах USD/RUB, CNY/RUB и EUR/RUB", - указывает аналитик в комментарии.

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