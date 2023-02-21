Неопределенность пока способствует повышенной волатильности рынка акций РФ - БКС Экспресс

Неопределенность пока способствует повышенной волатильности российского фондового рынка на фоне разнонаправленных ожиданий отдельных участников, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Политический фактор остается ключевым для рублевых активов. Неопределенность, связанная с предстоящими событиями, способствует повышенной волатильности рынка на фоне разнонаправленных ожиданий отдельных участников. Динамика индекса Мосбиржи в пятницу и понедельник демонстрировала нарастающий оптимизм, но в любой момент ситуация может измениться. До момента снижения неопределенности имеет смысл проявлять осторожность и тщательно взвешивать риски при управлении позициями, - отмечает аналитик. - Рынок акций во вторник будет следить за посланием президента РФ. В среду состоится Совет Федерации, посвященный изменениям в бюджетном и налоговом законодательствах. Основные темы: изменение методики расчета цен на нефть марки Urals для целей налогообложения, а также добровольный взнос в бюджет от крупных компаний общим объемом до 300 млрд руб. Интрига в том, какие конкретно компании сделают этот взнос".

"Индекс Мосбиржи в понедельник вырос, но преодолеть трехдневный максимум в районе 2186 пунктов не смог. При благоприятном фоне есть шансы на продолжение восстановительной волны, но все будет зависеть от новостной повестки. Ближайшие горизонтальные уровни поддержки расположены в области 2070-2105 пунктов. Сверху в качестве технического препятствия теперь выступает зона 2215-2230 пунктов. В случае ее преодоления в будущем цели снова сместятся к 2340-2380 пунктам. Скорее всего, к этому растущему сценарию мы можем вернуться не ранее чем через неделю", - пишет Карпунин.

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