Рынок акций РФ превысил 2180п по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля и внутренних новостей

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов в понедельник превысил 2180 пунктов по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля и внутренних макроэкономических новостей, хотя в первой половине дня на рынке преобладали продажи в условиях геополитической напряженности в преддверии важных событий недели (послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля и введения антироссийских санкций США, ЕС и G7 в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2183,57 пункта (+0,7%, днем индекс опускался к 2140 пунктам), индекс РТС - 921,51 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,9%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 74,61 рубля (+0,32 рубля), в начале торгов курс падал до 73,59 руб./$1.

Согласно вышедшим в понедельник данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. Снижение ВВП РФ в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал уже в феврале ЦБ (2,5%), прогнозировало Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал спад на 2,7%.

Кроме того, Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные направления", говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник.

Прогноз по физическому объему экспорта на 2023 год в целом улучшен с минус 7,5% - минус 11,5% в октябрьской версии доклада до минус 2,5% - плюс 0,5%. В положительную зону показатель может выйти "вследствие более быстрого формирования новых цепочек для реализации продукции", говорится в докладе ЦБ.

Подорожали в понедельник акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Администрация США намерена принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщило в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля оценит ход специальной военной операции на Украине, а также международную ситуацию, расскажет о перспективах развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, во второй половине торгов понедельника российский рынок продемонстрировал восходящее движение, чему способствовало ускорение нисходящей динамики рубля. Кроме того, нефтяные цены вернулись к повышению, обновив дневной максимум.

Одним из драйверов восстановления индекса Мосбиржи может выступать и некоторое ослабление опасений, связанных с предстоящими на этой неделе внутриполитическими событиями. В предыдущие сессии это вызвало массированные распродажи российских акций. Если негативные ожидания не оправдаются, можно будет увидеть продолжение роста рынка с ближайшей целью в районе 2216 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает эксперт.

Рубль остается под давлением дисбаланса, вызванного сокращением поступлений на рынок валюты от экспортеров из-за санкций, а также восстановлением импорта. Поэтому, если нефтяные цены не усилят восходящую динамику, доллар может закрепиться в диапазоне 75-76 руб./$1, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, санкционная риторика Запада портит настроение российским инвесторам.

Президент США посетил столицу Украины и пообещал новые антироссийские санкции. В Евросоюзе рассчитывают согласовать до 22 февраля юбилейный пакет санкций. На этом фоне просели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), так как компания может оказаться в списке финансовых организаций, к которым будут применены новые санкции. Кроме того, дополнительную тревожность создают предстоящие длинные выходные в России.

Из корпоративных новостей в понедельник можно отметить информацию от "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+0,1%), которая может купить активы "Фортума" (MOEX: TGKJ) в Челябинской области, а также ожидает рост выручки на 18% в текущем году и увеличение прибыли в 4,5 раза. ММК сообщил о возобновлении работы на турецком активе MMK Metalurji после землетрясения (площадка не пострадала во время землетрясения).

Нефть начала неделю с роста. Автомобильный трафик в Китае почти восстановился до уровня перед пандемией COVID-19. Ожидается, что дальнейшее восстановление автомобильного и авиационного трафика приведет к новым рекордам в импорте нефти Китаем. Одновременно поступательно развивается потребление топлива в Индии. Если учитывать, что средняя цена покупки нефти в этих странах существенно ниже европейской или американской благодаря российским поставкам с дисконтом, то ценовых ограничений для потребления пока не предвидится, отмечает Кочетков.

Россия планирует в марте сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет европейского направления экспорта. То есть реальность рынка такова, что спрос продолжит увеличиваться, а предложение будет сокращаться или расти неравномерно. Поэтому аналитики Goldman Sachs продолжают настаивать на возвращении котировок Brent к уровню $100 за баррель и выше, отмечает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов также полагает, что давление на настроения инвесторов оказывают ожидания важных событий, которые могут привести к увеличению геополитических рисков. Во вторник президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, на среду запланированы заседания Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, на этой неделе ожидается объявление 10-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, также СМИ сообщают о готовящихся новых санкциях со стороны США. Предполагается, что американская администрация введет новые ограничения против финансового сектора РФ, а также оборонной и энергетической сфер.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также полагает, что новости геополитики будут оказывать заметное влияние на рынок в течение недели в связи с годовщиной начала СВО, а также отсутствием значимых корпоративных и макроэкономических событий.

"Не исключен ни быстрый отскок в диапазон 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи, ни усиление коррекции. Большинство бумаг первого эшелона демонстрируют "даунтренд", признаков завершения которого не наблюдается, либо в них намечается боковая динамика в широком коридоре. Доллар-рубль в ближайшее время может вернуться к отметке 75 руб./$1", - отмечает эксперт.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,05-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Индексы Шанхая и Гонконга выросли на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых. Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, пишет Bloomberg.

На нефтяном рынке цены в понедельник выросли после снижения на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,59 за баррель (+0,7% и -2,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $76,86 за баррель (+0,7% и -2,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+21,7% и +5,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+12,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+12,6%, объем торгов превысил 2,188 млрд рублей), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,7%).

Просели "префы" ПАО "Лензолото" (-8,6%, объем торгов составил 1,188 млрд рублей), акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,7% и -6,7% "префы"), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 30,09 млрд рублей (из них 8,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,8 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,07 млрд рублей на акции "Газпрома").