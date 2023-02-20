"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) c целевой ценой $48,70 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 16,2% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отрасль кибербезопасности можно отнести к разряду нециклических, исходя из того, что даже в условиях рекордной инфляции, роста процентных ставок и ограниченных бюджетов предприятия активно внедряют решения в области информационной безопасности. Отрасли предрекают двузначный рост на горизонте до 2030 года. В 2022 году акции отраслевых компаний и данного ETF отстали от индекса S&P 500, но с начала года акции CIBR уже выросли на 8% против 6% по S&P 500", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

CIBR - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

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