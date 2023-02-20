Бумаги Qiwi привлекательны для спекулятивных покупок с целью 500 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Бумаги Qiwi после распродаж привлекательны для спекулятивных покупок с целевым ориентиром 500 руб. за штуку, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi. Банк реализовал весь пакет акций - 34,2%. Выход "Открытия" снижает потенциальный навес крупного продавца. Ранее банк уже анонсировал желание выйти из Qiwi, что как раз и создавало ожидания значительного предложения. После распродаж на рынке можно воспользоваться возможностью и купить спекулятивно акции платёжной системы с целевым ориентиром 500 руб. Qiwi демонстрирует сильные финансовые результаты на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов из-за санкционных ограничений", - пишут аналитики инвесткомпании.

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