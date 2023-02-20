"Финам" снизил рейтинг акций Applied Materials до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена при этом экспертами на уровне $119,9 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 3,9%.

"Макроэкономическая неопределенность и введенный властями США запрет на поставку ряда видов полупроводникового оборудования в Китай, вероятно, продолжат оказывать давление на бизнес Applied Materials в ближайшие кварталы. При этом мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти, и эмитент, учитывая его сильные позиции в отрасли, останется бенефициаром. Между тем с начала этого года акции Applied Materials заметно подорожали, и потенциал их дальнейшего укрепления уже выглядит ограниченным", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании числятся многие технологические гиганты, включая Intel Corp. и Samsung, а еще контрактные производители чипов, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и GlobalFoundries.

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