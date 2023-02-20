Рубль днем стабилен к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 20 февраля. Доллар США слегка снижается, евро столь же незначительно подрастает на Московской бирже в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,33 руб./EUR1, подорожав на те же 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,33 копейки - до 76,5 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,9 копейки - до 10,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро в ходе дневных торгов в условиях сниженной активности на мировом рынке. Биржи США закрыты в понедельник, так как в стране отмечают День президентов. Участники внутреннего валютного рынка также находятся в ожидании новых стимулов к движению.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит ежегодное послание Федеральному собранию.

В понедельник стало известно о неожиданном визите президента США Джозефа Байдена в Киев.

Ранее сообщалось, что Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. В заявлении Белого дома отмечается, что план посетить Польшу - в силе. При этом 21 февраля президент Байден намерен выступить с обращением, приуроченным к годовщине спецоперации на Украине.

Цены на нефть немного ускорили рост днем в понедельник, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,59% - до $83,49 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились также на 0,59% - до $76,79 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

Вместе с тем поддержку нефти оказывают надежды на увеличение спроса в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Объем торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 73 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что на текущей неделе пара "доллар-рубль" продолжит предпринимать попытки к снижению. Во-первых, этому благоволит техническая картина. Во-вторых, в России короткая рабочая неделя, что способствует увеличению продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат. Ориентируемся на возможное снижение курса доллара к отметке 73 руб./$1. Противовесом укрепления рубля может выступить рост геополитических рисков в рамках недели", - пишет эксперт в комментарии.

Продажи валютной выручки экспортерами перед длинными выходными удержат пару "доллар-рубль" от роста выше 75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошлой неделе заметно слабел на фоне сократившихся экспортных поступлений и укрепившегося на глобальном рынке доллара. В результате курс пары "доллар-рубль" обновлял максимумы с апреля. На динамику рубля в ближайшие дни повлияют заявления правительства РФ и фактор налогового периода. Перед длинными выходными продажи валютной выручки экспортерами, вероятно, усилятся, что может сдержать курс от роста выше 75 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% и 7,56% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 7,84% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на отметках пятницы - 8,33% и 8,53% годовых соответственно.