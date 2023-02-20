Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bumble Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"22 февраля компания опубликует отчетность за четвертый квартал 2022 года. Ждем, что эмитент продемонстрирует более устойчивую динамику роста после слабого отчета ближайшего конкурента Match Group. Также считаем, что Bumble отчитается о сокращении операционных расходов и приросте доли рынка", - отмечают эксперты в комментарии.

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