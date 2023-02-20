.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Динамика индекса Мосбиржи пока слабо прогнозируема - Freedom Finance Global
.
20 февраля 2023 года 16:46
Динамика индекса Мосбиржи пока слабо прогнозируема - Freedom Finance Global
Новости геополитики будут оказывать заметное влияние на российский рынок акций в течение недели, при этом динамика индекса Мосбиржи слабо прогнозируема, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Рынок акций в понедельник снижался под давлением геополитических новостей, но во второй половине дня большинство ликвидных бумаг отыграло половину падения, а некоторые вышли в плюс. Индекс Мосбиржи в результате удержался выше 2150 пунктов. Новости геополитики будут оказывать заметное влияние на рынок в течение недели, при этом динамика слабо прогнозируема. Я не исключаю ни быстрого отскока в диапазон 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи, ни усиления коррекции. Большинство бумаг первого эшелона демонстрируют "даун-тренд", признаков завершения которого не наблюдается, либо в них намечается боковая динамика в широком коридоре", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 февраля 2023 года 17:43
Аналитики БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Сбербанк, Qiwi, "РусАл", "Магнит" и "Северсталь". "Сбербанк по итогам 2022 года заработал 300 млрд руб. прибыли, несмотря на крупные убытки в I полугодии. Важно,... читать дальше
.20 февраля 2023 года 17:14
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Bumble Inc. на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "22 февраля компания опубликует отчетность за четвертый квартал 2022 года. Ждем, что эмитент продемонстрирует более устойчивую динамику роста после слабого отчета... читать дальше
.20 февраля 2023 года 16:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Самолет" - уникальная история в секторе девелопмента,... читать дальше
.20 февраля 2023 года 15:44
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2100 пунктов в ближайшие дни, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник обновил минимумы 2023 года, в моменте отступая к отметке 2140 пунктов. Инвесторы закрывали позиции, опасаясь увеличивающихся... читать дальше
.20 февраля 2023 года 15:22
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $52,6 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Cisco Systems отчиталась за четвертый квартал лучше среднерыночных ожиданий, вновь повысив прогноз выручке и EPS на текущий... читать дальше
.20 февраля 2023 года 15:03
S&P 500 и цена золота продолжат снижение в перспективе ближайших месяцев, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". На взгляд экспертов, разворот к снижению на рынках стал более заметен, причем больше всего пострадало золото, а индекс S&P проявляет устойчивость. Относительная... читать дальше
.20 февраля 2023 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 450 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,93%, стоп-приказ: 395 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты полагают, что... читать дальше
.20 февраля 2023 года 14:21
Рублевые облигации лидера белорусского ритейла Евроторга выглядят привлекательно для покупок на текущих уровнях, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Компания показывает стабильный рост на протяжении длительного времени, сохраняя при этом долговую нагрузку на... читать дальше
.20 февраля 2023 года 14:01
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,75 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "После отчета компании по РСБУ видение акций остается умеренно негативным, - подчеркивает эксперт. - В целом, отчет "РусГидро" не... читать дальше
.20 февраля 2023 года 13:38
Ожидаемый торговый диапазон для рубля на текущей неделе составляет 70-75 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Текущий диапазон в 70-80 руб./$1 по-прежнему вполне актуален, - считает эксперт. - Многие негативные для рубля факторы уже... читать дальше
.20 февраля 2023 года 13:15
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Данные по... читать дальше
.20 февраля 2023 года 12:49
Вероятен рост котировок золота после падения на 4% в течение трех недель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "По итогам прошедшей недели цена на золото снизилась на 1,24%. Всего котировки золота демонстрируют слабость три последние недели. За это время оно потеряло в цене около... читать дальше
.20 февраля 2023 года 12:22
Наиболее вероятна умеренная активность инвесторов на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Рынок ОФЗ всю прошлую неделю находился под давлением со стороны продавцов. По всей видимости, эти распродажи стали реакцией на возможную смену... читать дальше
.20 февраля 2023 года 12:01
Снижение рынка акций можно использовать для осторожных покупок акций первого эшелона - "Открытие Инвестиции"
Снижение рынка акций можно использовать для осторожных покупок акций первого эшелона, полагает технический аналитик "Открытие Инвестиции" Марат Беришев. "Прошедшие семь дней для российского рынка стали самыми тяжёлыми с октября прошлого года. Техническая коррекция, вызванная высоким уровнем... читать дальше
.20 февраля 2023 года 11:41
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Power Assets на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 51 гонконгский доллар (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции коммунального холдинга Power Assets по своей природе очень... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.