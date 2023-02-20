"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "РусГидро" с целевой ценой 0,75 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"После отчета компании по РСБУ видение акций остается умеренно негативным, - подчеркивает эксперт. - В целом, отчет "РусГидро" не так репрезентативен, поскольку результаты бизнеса в ДФО в нем не консолидируются. Однако уже сейчас мы видим несколько сигналов к тому, что отчет по МСФО будет не лучше. В частности, прочие расходы в отчете по РСБУ выросли почти в 3 раза, а они преимущественно были сформированы за счет увеличения резервов под обесценения финвложений в дальневосточные "дочки". Кроме того, более чем в 2 раза вырос объем долгосрочные заемных средств, причем их большая часть опять же была направлена на финансирование дефицита в ДФО, где дебиторская задолженность "дочек" выросла почти в 5 раз, до 157,5 млрд руб.".

На взгляд Ковалева, все это - сигналы к тому, что рентабельность бизнеса и финансовые результаты "РусГидро" в ДФО продолжили ухудшаться в IV квартале, что, в свою очередь, вероятно, станет дополнительной почвой для новой волны списаний по итогам года в МСФО".

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