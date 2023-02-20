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20 февраля 2023 года 11:39

Рынок акций РФ утром просел к 2150п по индексу Мосбиржи из-за геополитической напряженности

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в понедельник вернулся к снижению: инвесторы предпочитают сокращать позиции из-за геополитической напряженности в преддверии важных событий недели - послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля и введения антироссийских санкций США, ЕС и G7 в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. Индекс Мосбиржи откатился в район 2150 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2155,03 пункта (-0,6%, минимум дня - 2150,44 пункта), индекс РТС - 919,52 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 73,84 рубля (-0,45 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Администрация США намерена принять новые санкции против сфер обороны, энергетики и финансов РФ, а также ввести в действие дополнительные механизмы экспортного контроля в отношении России, сообщило в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что во время визита Байдена в Варшаву обсудит с ним расширение присутствия американских войск в Польше и изменение его характера на более постоянный.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля оценит ход специальной военной операции на Украине, а также международную ситуацию, расскажет о перспективах развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги в понедельник на рынке акций РФ должны пройти в спокойном ключе, поскольку короткая рабочая неделя знаменуется влиянием сугубо политических факторов: послание от президента РФ, заседания Госдумы и Совета Федерации, объявления новых пакетов антироссийских санкций со стороны ЕС и США.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что главным событием короткой недели станет послание президента РФ Федеральному собранию, и до его оглашения рынок будет находиться под давлением геополитических страхов. Перед продолжительными выходными многие инвесторы будут сокращать "длинные" позиции для снижения рисков, причем этот процесс может привести к срыву ближайших "стопов" и просадке рынка.

В конце прошлой недели глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что нефтегазовый сектор не подпадет под готовящуюся программу разового взноса бизнеса в бюджет. "Скорее всего, непланово пополнять бюджет придется производителям удобрений, золотодобытчикам и металлургам. Их бумаги в ближайшие дни могут быть под давлением продавцов", - считает Антонов.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи останется в нижней части диапазона 2140-2210 пунктов. "Мы по-прежнему не видим триггеров для активизации покупок в "фишках" и считаем, что риски возврата рынка к откату перевешивают", - отмечают эксперты.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что если в течение недели геополитический фон останется спокойным, а внешние факторы будут стабильным, то российский рынок может достаточно быстро начать восстанавливаться. На американском рынке турбулентность в краткосрочном периоде сохранится, поскольку ключевым драйвером рынка остается Федрезерв. И пока нет ясности, какое будет принято решение по ставке на ближайшем заседании, рынок будет отыгрывать статистику и комментарии членов ФРС, у которых сейчас нет единой позиции.

В США в пятницу снизились индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,6%), но подрос Dow Jones (+0,4%). Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой.

Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки.

После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%), но просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Индексы Шанхая и Гонконга выросли на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых. Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, пишет Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут после снижения на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,95 за баррель (+1,1% и -2,5% в пятницу), мартовская цена WTI - $77,25 за баррель (+1,2% и -2,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-7,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,4%).

Выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+24,2%), ПАО "Лензолото" (+21,9%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+13,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,8%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+6,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,05 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 751,7 млн рублей на бумаги "Полюса" и 460,84 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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