Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в нижней части диапазона 2140-2210п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в нижней части диапазона 2140-2210 пунктов в течение торговой сессии в понедельник - триггеров для активизации покупок в "фишках" по-прежнему не видно, риски возврата фондового рынка к откату перевешивают, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.