Потенциал роста котировок акций Юнипро ограничен - ПСБ

Потенциал роста котировок акций "Юнипро" ограничен из-за неопределенности по дивидендам, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за 2022 год выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 21,3 млрд руб., выручка составила 105,8 млрд руб. (+20%). Увеличение выручки, по мнению экспертов банка, обусловлено ростом выработки и цен на электроэнергию на фоне роста энергопотребления. Сильный рост чистой прибыли связан с восстановлением признанного ранее убытка от обесценения активов в размере 10,2 млрд руб.

"Представленные финансовые результаты, по нашему мнению, подтверждают крепкий инвестиционный профиль компании, а сильный рост чистой прибыли связан с разовым фактором. Выход иностранного акционера Uniper из капитала "Юнипро" по-прежнему остается под вопросом. Отметим, что "Юнипро" после 2021 года не выплачивала дивиденды. В условиях неопределенности по дивидендам потенциал роста котировок ограничен", - пишут стратеги ПСБ.

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