Нефть, вероятно, будет торговаться около $84/барр. в понедельник - SberCIB

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться около уровня в $84 за баррель в понедельник на фоне усиления геополитических рисков, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Рубль, скорее всего, останется стабильным в преддверии выступлений президентов России и США во вторник, 21 февраля, указывают эксперты инвестбанка.

"Рынок госдолга временно стабилен. В пятницу на рынке российских гособлигаций не было единого тренда, доходности изменялись с амплитудой 5 б.п. В понедельник такая ситуация может повториться, но во вторник и среду доходности выпусков длиннее 5 лет с фиксированным купоном, скорее всего, вырастут, как обычно бывает перед аукционами", - отмечают в SberCIB.

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