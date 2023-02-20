Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 74-76 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 74-76 руб./$1, по паре евро/рубль - 79-81 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать российский рубль могут продажа валюты в рамках бюджетного правила, а также февральский налоговый период, - полагает эксперт. - При этом российскому энергетическому и валютному рынку добавляет позитива активное обсуждение перспектив наращивания импорта российской нефти китайскими государственными НПЗ. Однако не в пользу рубля продолжает оставаться геополитическая повестка, риски роста бюджетного дефицита, а также снижающиеся цены на нефть. В центре внимания - новость о сокращении объема торгов на российском валютном рынке в январе на фоне снижения продаж валюты экспортерами при уменьшении спроса на нее у резидентов. Не снижается на волне дедолларизации интерес к юаню, как к возможной альтернативе доллару и евро. При этом не в пользу курса китайской валюты - новости о не столь активном, чем ожидалось, восстановлении китайской экономики после отмены карантинных ограничений".

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