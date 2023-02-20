ОФЗ, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней на текущей неделе - ПСБ

Рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться около достигнутых уровней на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт также отмечает, что в фокусе внимания рынка будут политические события (послание президента РФ Федеральному собранию).

"В прошедшую пятницу рынок ОФЗ демонстрировал нейтральную динамику. Котировки рублевых гособлигаций стабилизировалась после коррекции в половине прошлой недели. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 10,49%, ОФЗ срочностью до 5 лет снизились в доходности в среднем на 5 б..п. после роста на 30 б.п. в понедельник-среду. Среди факторов восстановления спроса на короткие гособлигации мы отмечаем профицит ликвидности в банковском секторе и снижение ставок по депозитам в банках. На прошлой неделе банки размещали на депозитах в ЦБ рекордный объем ликвидности 5,8-7,6 трлн руб." - указывает Монастыршин в комментарии.

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