Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с роста на 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник с повышения в пределах 0,1-0,5%, в районе 2170-2180 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом, однако внутри дня наиболее вероятен сценарий его перехода в состояние консолидации в диапазоне 2160-2190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2190, 2200 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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