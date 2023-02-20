Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов в пятницу, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Соединенных Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки. После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в целом стабильны утром в понедельник, и только индексы Шанхая и Гонконга демонстрируют активный рост на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку. Активность торгов в понедельник ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 1,4%. Народный банк Китая (центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых. Значение японского индекса Nikkei 225 при этом увеличилось менее чем на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%, в то время как австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается всего на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть растут утром в понедельник, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам прошлой недели. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составляет $83,62 за баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на 2,5%, до $83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,87 за баррель, что на 0,69% выше итогового значения предыдущей сессии. Тогда контракт понизился в цене на 2,7%, до $76,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок. Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 607, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, составив 151.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 февраля выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,336 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,848 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,05% и составил 108,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 832,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,26%), "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,26%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,42%), "ГК Самолет БО-П10" (-0,34%) и "РЖД-001Р-21R" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10,7% годовых. Существенная переподписка в ходе букбилдинга позволила эмитенту снизить ориентир купона на 0,3 процентного пункта и установить ставку 1-го купона на уровне 10,4% годовых.

Микрофинансовая компания ООО МФК "Саммит" полностью разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций объемом 200 млн рублей. Размещение началось 16 февраля. Ставка 1-36-го купонов была установлена на уровне 19,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

АО "Эталон-финанс" зафиксировало объем размещения 15-летних облигаций серии 002P-01 с 3-летней офертой в размере 8 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 22 февраля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001Р-04 в размере 130 базисных пунктов и увеличила объем размещения с "не менее 5 млрд рублей" до 7 млрд рублей. Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Купоны полугодовые. По займу предусмотрен call-опцион через 2 года по цене 100%. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

ООО "Сейф-финанс" 28 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на дебютный 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций на 3 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 23-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 9% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.