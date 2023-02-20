Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 73 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что на текущей неделе пара доллар/рубль продолжит предпринимать попытки к снижению. Во-первых, этому благоволит техническая картина. Во-вторых, в России короткая рабочая неделя, что способствует увеличению продаж валюты экспортерами в преддверии налоговых выплат. Ориентируемся на возможное снижение курса доллара к отметке 73 руб./$1. Противовесом укрепления рубля может выступить рост геополитических рисков в рамках недели", - пишет эксперт в комментарии.

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