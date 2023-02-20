"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной ценой $240

"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $240 за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции производителя электромобилей Tesla, одни из самых ярких представителей "акций роста", начали 2023 год сильным ралли, увеличившись в стоимости двукратно с начала января и развернув нисходящую тенденцию прошлого года, оставив, по нашей оценке, умеренный "апсайд" в 18,8%. Один из пионеров на рынке электромобилей за год практически удвоил свою заявленную производственную мощность до 1,9 млн машин в год, а к 2030 году ставит амбициозную цель по ежегодной продаже 20 млн автомобилей, включая грузовой транспорт", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

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